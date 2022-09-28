Телец - гороскоп на 28 сентября 2022

Гороскоп на 28 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 28.09.2022



Телец



Сегодня Тельцы заинтересованы в обратной связи, но нужные им люди могут быть не готовы к диалогу по разным причинам. Не исключена скрытность и доля недоверчивости. Многим Тельцам придется ждать, пока собеседник «созреет» для контакта. Также в этот день возможны заминки в любой сфере и в любом деле. Звезды объясняют это естественными причинами и советуют не волноваться: завтра все наладится (Rambler/гороскопы).