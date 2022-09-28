Близнецы - самый точный гороскоп на 28 сентября 2022 года

Гороскоп на 28 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 28.09.2022



Близнецы



Сегодня у Близнецов не исключен временный спад энергии. Причиной может стать недомогание, неподходящее стечение обстоятельств или скучное дело, которое не вызывает у них особого энтузиазма, но должно быть выполнено. Звезды советуют избегать новых начинаний. Лучше обратить внимание на вещи, места или процессы, требующие гигиенической чистки, переделки, защиты или тщательной внутренней инспекции (Rambler/гороскопы).