Лев - точный гороскоп на 28 сентября 2022

Гороскоп на 28 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 28.09.2022



Лев



Сегодня настрой Львов станет менее радужным. У многих Львов возрастет эмоциональная зависимость от обстановки в доме или офисе, от жилищных дел. Может снизиться общительность, усилиться сентиментальность, появиться потребность в тайне или уединении. Не лучший день для внешней социальной активности. Хорошо погрузиться в хозяйственные дела, особенно связанные с чисткой, уборкой и утилизацией хлама (Rambler/гороскопы).