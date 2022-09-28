Дева - гороскоп на 28 сентября 2022

Гороскоп на 28 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Дева.



Точный гороскоп на сегодня 28.09.2022



Дева



Этот день сулит Девам сомнения и заминки в текущих делах, особенно любовных и финансовых. Может наметиться смена вкусов и эстетических предпочтений. Возможны перепады эмоций, особенно у Дев, рожденных в середине сентября. Несмотря на неплохое чутье, не стоит спешить сегодня с покупкой, сделкой, выбором или выражением чувств: вскоре настрой изменится, и сделанный шаг может показаться неуместным (Rambler/гороскопы).