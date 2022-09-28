Весы - самый точный гороскоп на 28 сентября 2022 года

Гороскоп на 28 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 28.09.2022



Весы



Весам звезды советуют временно свернуть активные занятия, так как любые шаги сегодня могут стать преждевременными. Желательно не спешить с покупками и шлифовкой своего имиджа, не торопиться с появлением перед взыскательной публикой, с деловым или творческим начинанием, любовной инициативой. В этот день лучше не приобретать и не надевать в первый раз новые вещи, зато хорошо избавляться от старых (Rambler/гороскопы).