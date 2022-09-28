Скорпион - самый точный гороскоп на 28 сентября 2022 года

Гороскоп на 28 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 28.09.2022



Скорпион



Этот день принесет Скорпионам определенные выгоды, если они снизят запросы и будут чаще доверять своему чутью. Не время громко заявлять о себе. Стоит исключить инициативы и лишнюю суету, не стремиться на первый план. Чем скромнее окажется ваше поведение, тем проще вам будет закрыть свои мелкие насущные нужды. Например, к вам может заранее приходить информация в виде озарений или предчувствий (Rambler/гороскопы).