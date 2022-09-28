Козерог - точный гороскоп на 28 сентября

Гороскоп на 28 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 28.09.2022



Козерог



Сегодня Козероги имеют шанс на успех, но им лучше его скрывать. Звезды советуют им не афишировать свои знания, подозрения, подробности биографии и дружеские связи. Успехи этого дня в большой мере зависят от самочувствия и настроения - а они, в свою очередь, от обстановки и выбранного рода занятий. Хорошо, если интересы этих суток окажутся как-то связаны с тайнами собственного или чужого прошлого (Rambler/гороскопы).