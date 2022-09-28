Стрелец - гороскоп на 28 сентября 2022

Гороскоп на 28 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Стрелец.



Точный гороскоп на сегодня 28.09.2022



Стрелец



Сегодня звезды советуют Стрельцам не рваться на передний план, в любой ситуации выбирать тишину или уединение. Отказ от общения не обязателен, но желательно не обсуждать слишком эмоциональных для вас тем, особенно с теми людьми, кто может критиковать ваши решения и переживания. Лучше избегать в эти сутки открытой конкурентной борьбы и публичных выступлений перед «живой» аудиторией. Не стоит хвалиться успехами, сейчас счастье любит тишину (Rambler/гороскопы).