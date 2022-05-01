Народные приметы на 28 сентября 2022 года

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 28 сентября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 28 сентября



Журавли отлетели – через 3 недели ждите первых настоящих морозов.



Увидеть в этот день стаю летящих гусей – к скорым холодам.



Если гуси в этот день полетят, то на Покров будет мороз, а нет, то зима станет позже.



Ветви елей опущены вниз – к дождю.



Дикие гуси сидят на земле – к теплой осени. На одной ноге стоят – к заморозкам. В воде плавают – к резкому

потеплению.



Утки в пруду ныряют – к дождю.



Синица пищит – зиму вещает.



Если в барсуках и зайцах много жира, то зима будет продолжительной и холодной, и наоборот.



Дождливая погода – к поздней и сырой весне.



В лесу много больших муравейников – к морозной зиме.



Поесть 28 сентября репы – обезопасить себя от зубной боли на весь год.