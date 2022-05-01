Народные приметы на 28 сентября 2022 года

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 28 сентября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 28 сентября
Журавли отлетели – через 3 недели ждите первых настоящих морозов.
Увидеть в этот день стаю летящих гусей – к скорым холодам.
Если гуси в этот день полетят, то на Покров будет мороз, а нет, то зима станет позже.
Ветви елей опущены вниз – к дождю.
Дикие гуси сидят на земле – к теплой осени. На одной ноге стоят – к заморозкам. В воде плавают – к резкому
потеплению.
Утки в пруду ныряют – к дождю.
Синица пищит – зиму вещает.
Если в барсуках и зайцах много жира, то зима будет продолжительной и холодной, и наоборот.
Дождливая погода – к поздней и сырой весне.
В лесу много больших муравейников – к морозной зиме.
Поесть 28 сентября репы – обезопасить себя от зубной боли на весь год.