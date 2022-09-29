Овен - гороскоп на 29 сентября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня

Гороскоп на 29 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.



Самый точный гороскоп на сегодня 29.09.2022



Овен



Сегодня звезды советуют Овнам отложить простые задачи и взяться за сложные – при условии, что они требуют больше чутья на скрытые недостатки, чем энергии и внешней суеты. День может загнать в жесткие рамки, но также даст подсказки, как в них следует действовать. Пригодятся знания, навыки или связи, полученные в течение последних недель. Удачный момент для исправлений ошибок и извлечения уроков (Rambler/гороскопы).