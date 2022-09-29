Телец - гороскоп на 29 сентября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня

Гороскоп на 29 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на сегодня 29.09.2022



Телец



День откроет Тельцам новые приятные возможности в делах, связанных с работой, здоровьем, получением услуг, содержанием любимого питомца. Возрастет лояльность со стороны помощников и персонала. Но на первом плане для них может остаться не новая тенденция, а завершение старой – например, финальная стадия долгой дискуссии, равно затрагивающая их и чужие интересы. Такой разговор лучше не откладывать (Rambler/гороскопы).