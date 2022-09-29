Близнецы - гороскоп на 29 сентября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня

Гороскоп на 29 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на сегодня 29.09.2022



Близнецы



Близнецам лучше отвести этот день для рутинных занятий. Они могут оказаться продолжением вчерашних событий и потребовать полного самоотверженного вовлечения, включая эмоциональное. Хорошо заниматься в эти сутки лечением и профилактикой болезней, технической частью хозяйства, производства и бизнеса, нуждами питомцев, необходимыми обновлениями, исправлением недостатков, финальной уборкой и чисткой (Rambler/гороскопы).