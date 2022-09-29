Рак - гороскоп на 29 сентября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня

Гороскоп на 29 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рак.



Самый точный гороскоп на сегодня 29.09.2022



Рак



Раки вплоть до ночи могут оставаться очень чувствительными на эмоциональном уровне и пассивными на событийном. Им может не хватать импульса, толкающего в новом направлении. И в делах, и в отношениях многие Раки будут инертными и предпочтут следовать прежнему курсу, даже если видят в нем недостатки. Не исключена зацикленность на старых темах или сюжетах, которые быстро теряют свою актуальность (Rambler/гороскопы).