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Лев - гороскоп на 29 сентября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня




Гороскоп на 29 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.

Самый точный гороскоп на сегодня 29.09.2022

Лев

Сегодня звезды предостерегают Львов от ухода в неприятные эмоции. Лучшее средство от них - погружение в ту или иную полезную деятельность, направление которой могут подсказать домашние или служебные обстоятельства. Также в эти сутки не стоит замалчивать мелочи, которые беспокоят. Желательно не откладывать итоговые производственные совещания, внутренние семейные разговоры и контакты с сервисами (Rambler/гороскопы).









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