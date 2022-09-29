Лев - гороскоп на 29 сентября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня

Гороскоп на 29 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на сегодня 29.09.2022



Лев



Сегодня звезды предостерегают Львов от ухода в неприятные эмоции. Лучшее средство от них - погружение в ту или иную полезную деятельность, направление которой могут подсказать домашние или служебные обстоятельства. Также в эти сутки не стоит замалчивать мелочи, которые беспокоят. Желательно не откладывать итоговые производственные совещания, внутренние семейные разговоры и контакты с сервисами (Rambler/гороскопы).