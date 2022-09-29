Весы - гороскоп на 29 сентября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня

Гороскоп на 29 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на сегодня 29.09.2022



Весы



Сегодня звезды приглашают Весов вступить в более удачную полосу жизни, но к новому образу и приятным переменам многие Весы окажутся не вполне готовы. Причиной тому будут материальные дела, хозяйственные вопросы или не до конца прикрытые «тылы». Многим Весам придется потратить этот день на финальные приватные переговоры – например, на семейные совещания, финансовые или медицинские консультации (Rambler/гороскопы).