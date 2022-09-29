Скорпион - гороскоп на 29 сентября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня

Гороскоп на 29 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на сегодня 29.09.2022



Скорпион



Сегодня звезды советуют Скорпионам не уходить от общения. День подходит для исследования или итогового обсуждения тем, в которых они «как рыба в воде». Частью информации многие Скорпионы будут владеть заранее: они получат ее через знакомых или уловят ее суть интуитивно. В эти сутки желательно не выходить за изначально очерченные рамки, не претендовать на дополнительные привилегии и послабления (Rambler/гороскопы).