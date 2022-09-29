Козерог - гороскоп на 29 сентября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня

Гороскоп на 29 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на сегодня 29.09.2022



Козерог



Для Козерогов это информативный день, но многое они уже знают сами и лишь получают подтверждение своим выводам. Владение нужной информацией поможет им не испытывать разочарований и не строить ложных планов на будущее, быть сдержаннее в общении со своими коллегами и друзьями. Также этот день может принести им обнадеживающие перемены в карьере, значимых планах или стратегически важных отношениях (Rambler/гороскопы).