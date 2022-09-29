Стрелец - гороскоп на 29 сентября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня

Гороскоп на 29 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Стрелец.



Самый точный гороскоп на сегодня 29.09.2022



Стрелец



Сегодня Стрельцам лучше выбрать режим сдержанности. Возможно, им придется подавить свои чувства или скрыть намерения. Главной сюжетной линией этого дня может стать некое исследование, закрытое совещание или личная переписка. Нежелательны поездки, так как в этот день они вряд ли окажутся продуктивными: есть вероятность внезапно столкнуться с осложнением, например, проверкой (Rambler/гороскопы).