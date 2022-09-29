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Рыбы - гороскоп на 29 сентября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня




Гороскоп на 29 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рыбы.

Самый точный гороскоп на сегодня 29.09.2022

Рыбы

Сегодня для Рыб могут представить интерес вести издалека. Многие Рыбы будут информированы благодаря контакту с партнерами или старыми друзьями, но им также поможет их собственная интуиция. Новости этого дня способны не только подтвердить их подозрения, но и чем-то их порадовать. Возможно смягчение проблем, появление дополнительных ресурсов или лояльно настроенных людей (Rambler/гороскопы).









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