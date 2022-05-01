Какой праздник 28 сентября 2022. Церковный православный праздник

В России и мире в этот день отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 28 сентября



- День работника атомной промышленности

Учрежден Указом Президента РФ в 2005 году и приурочен к выпуску распоряжения «Об организации работ по урану» 28 сентября 1942 года.



- Всемирный день борьбы против бешенства

Учрежден по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства в 2007 году и приурочен ко дню смерти 28 сентября 1895 года создателя вакцины против бешенства – Луи Пастера.



- День генерального директора

Инициаторами выступили сотрудники редакции журнала «Генеральный директор».



Какой церковный православный праздник отмечают 28 сентября



- Никита Гусятник

День памяти святого Никиты Готфского, пострадавшего за веру в Христа в 372 году. На Руси на Никиту в деревнях начинался забой гусей, откормленных за лето. В это время убирали репу с грядок, обрезали у нее ботву.