В России и мире в этот день отмечают следующие праздники.
Какой праздник отмечают 29 сентября
- Всемирный день сердца
Инициатором праздника выступила в 1999 году Всемирная федерация сердца. Этот день является первым в Российской национальной неделе здорового сердца.
- Всемирный день моря
Один из международных праздников в системе Организации Объединенных Наций отмечается с 1978 года.
- День отоларинголога
Профессиональный праздник отоларингологов (ЛОР-врачей).
Какой церковный православный праздник отмечают 29 сентября
- Ефимия, Птичья костка
День памяти великомученицы Евфимии Всехвальной. Народное название «Птичья костка» день получил по причине гадания на косточках пойманных птиц о наступающей зиме и оттепели. Количество жира на косточках диких птиц символизирует о лютости зимы.