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29 сентября - какой церковный православный праздник




В России и мире в этот день отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 29 сентября

- Всемирный день сердца
Инициатором праздника выступила в 1999 году Всемирная федерация сердца. Этот день является первым в Российской национальной неделе здорового сердца.

- Всемирный день моря
Один из международных праздников в системе Организации Объединенных Наций отмечается с 1978 года.

- День отоларинголога
Профессиональный праздник отоларингологов (ЛОР-врачей).

Какой церковный православный праздник отмечают 29 сентября

- Ефимия, Птичья костка
День памяти великомученицы Евфимии Всехвальной. Народное название «Птичья костка» день получил по причине гадания на косточках пойманных птиц о наступающей зиме и оттепели. Количество жира на косточках диких птиц символизирует о лютости зимы.









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