Какой праздник 29 сентября 2022. Церковный православный праздник

В России и мире в этот день отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 29 сентября



- Всемирный день сердца

Инициатором праздника выступила в 1999 году Всемирная федерация сердца. Этот день является первым в Российской национальной неделе здорового сердца.



- Всемирный день моря

Один из международных праздников в системе Организации Объединенных Наций отмечается с 1978 года.



- День отоларинголога

Профессиональный праздник отоларингологов (ЛОР-врачей).



Какой церковный православный праздник отмечают 29 сентября



- Ефимия, Птичья костка

День памяти великомученицы Евфимии Всехвальной. Народное название «Птичья костка» день получил по причине гадания на косточках пойманных птиц о наступающей зиме и оттепели. Количество жира на косточках диких птиц символизирует о лютости зимы.