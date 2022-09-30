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Телец - гороскоп на 30 сентября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня




Гороскоп на 30 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.

Самый точный гороскоп на сегодня 30.09.2022

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам отвлечься от надоевшего образа действий или сменить ненадолго местопребывание. Это прекрасный день для того, чтобы почувствовать забытый вкус приключений и романтики, добавить в привычный ритм дел долю разнообразия. Если позволяет ситуация, желательно устроить выходной. Если вас ждут повседневные рутинные дела, не помешает разбавить их небольшой приятной авантюрой (Rambler/гороскопы).









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