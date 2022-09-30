Весы - гороскоп на 30 сентября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня

Гороскоп на 30 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на сегодня 30.09.2022



Весы



Сегодня звезды заведомо благоприятствуют Весам в главном, а на мелочи в свете общей удачи можно не обращать особого внимания. Это хороший день для того, чтобы появиться где-то в новой приятной роли, подчеркнув свой шарм и природные таланты, особенно художественные. Он неплох для планового торжественного момента или его генеральной репетиции - например, творческого бенефиса. Нежелательны поездки (Rambler/гороскопы).