Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие



Разговоры о важном 3 октября 2022 - День учителя, 1-11 класс


Разговоры о важном - День учителя

С этого учебного года во всех школах и колледжах России каждый понедельник начинается с занятия «Разговоры о важном».

Темы классных часов «Разговоры о важном» в 2022 году


Сентябрь

5 сентября - День знаний

12 сентября - Наша страна – Россия

19 сентября - 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского

26 сентября 2022 - День пожилых людей

Октябрь

3 октября - День учителя

Материалы для классного часа «Разговоры о важном - День учителя» (сценарии, видеоролики, интерактивные задания, плакаты и инструкции) по классам (1-2, 3-4, 5, 6, 7, 8-9, 10-11, СПО) на официальном сайте: razgovor.edsoo.ru.

10 октября - День отца

17 октября - День музыки

24 октября - Традиционные семейные ценности

31 октября - День народного единства

Ноябрь

14 ноября - Мы разные, мы вместе

21 ноября - День матери

28 ноября - Символы России









  • Самая точная погода в Москве на неделю, 10 дней
  • Народные приметы на 24 сентября 2022 года
  • Какой праздник 1 сентября 2022 года. Какой церковный православный праздник ...
  • Сколько дней отдыхаем в 2023 году. Выходные и праздники в 2023 году в Росси ...
  • Сколько дней отдыхаем в ноябре. Выходные и праздники в 2022 году в России
    •




    Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 29 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр.

    Расписание Кубка России по футболу 2022/2023, 28-29 сентября

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.

    Расписание матчей ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Турнирная таблица. Когда начинается чемпионат мира

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Турнирная таблица, расписание матчей 9-го тура АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

    Все покеры в КХЛ. Хоккеисты, забивавшие 4 шайбы в одной игре

    Алексей Морозов

    За всю историю Континентальной хоккейной лиги 22-м хоккеистам удавалось забить четыре шайбы в одном матче.











    Какие области Украины войдут в состав России, карта территорий ДНР и ЛНР, Херсона и Запорожья
    Разговоры о важном 3 октября 2022 - День учителя, 1-11 класс
    Курс евро ЦБ РФ на 30 сентября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 30 сентября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Карта Финляндии, граница Финляндии с Россией
    Крылья Советов - Краснодар 3 октября 2022. Где смотреть прямую трансляцию
    Пари НН - Спартак 2 октября 2022. Где смотреть прямую трансляцию
    Ахмат - Динамо 2 октября 2022. Где смотреть прямую трансляцию
    Зенит - Ростов 2 октября 2022. Где смотреть прямую трансляцию
    Факел - Торпедо 2 октября 2022. Где смотреть прямую трансляцию
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru