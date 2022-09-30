Прогноз погоды в Санкт-Петербурге 30 сентября 2022

Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 30 сентября 2022 года. Температура воздуха утром, днем, вечером и ночью, сила ветра, влажность воздуха, атмосферное давление.



Погода в Санкт-Петербурге на 30.09.2022



Утро +8 (пасмурно, дождь), ветер 2,7 м/с, влажность 94%, давление 754 мм.рт.ст.



День +11 (пасмурно, дождь), ветер 3,2 м/с, влажность 81%, давление 755 мм.рт.ст.



Вечер +10 (облачно, дождь), ветер 2,3 м/с, влажность 88%, давление 757 мм.рт.ст.



Ночь +7 (ясно), ветер 2,8 м/с, влажность 96%, давление 758 мм.рт.ст.