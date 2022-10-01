Гороскоп Лев на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня

Гороскоп на 1 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на сегодня 01.10.2022



Лев



Позитивная атмосфера этих суток вдохновляет Львов, но также делает их идеалистами. Они могут закрывать глаза на промахи любимых людей, на собственные недостатки или на несовершенства окружающего их мира. Звезды не считают такой настрой плохим, но советуют быть внимательнее, если речь ведется о деньгах или материальных ценностях, требуется честность в отношениях или объективность в исследованиях (Rambler/гороскопы).