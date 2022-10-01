Гороскоп Весы на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня

Гороскоп на 1 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на сегодня 01.10.2022



Весы



Сегодня шарм, привлекательность и талант не всегда защищают Весов от мелких нестыковок и неурядиц - особенно в дороге, общении, учебе или исследовательских работах. Но звезды советуют не придавать подобным мелочам особого значения: они не повлияют на исходный выгодный расклад ролей и даже привнесут в ситуацию дополнительные интересные нотки (добавят романтики или интриги, расширят кругозор) (Rambler/гороскопы).