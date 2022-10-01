Гороскоп Козерог на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня

Гороскоп на 1 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на сегодня 01.10.2022



Козерог



Сегодня звезды советуют Козерогам отложить важные начинания и ограничить свой список дел лишь самыми необходимыми пунктами, не забывая о повышенной аккуратности и о разумной подстраховке. Оставшееся время лучше посвятить свободным несложным делам, которые в любой момент можно прервать без ущерба для результата. Это может быть обучающее или развивающее гибкость упражнение, некое исследование (Rambler/гороскопы).