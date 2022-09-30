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Какой праздник 30 сентября 2022. Какой церковный православный праздник в России


В этот день в России отмечают следующие праздники, в том числе церковные.

Какой праздник отмечают 30 сентября

- Международный день переводчика
Учрежден Международной федерацией переводчиков в 1991 году и приурочен ко дню смерти в 419 или 420 году Святого Иеронима – покровителя переводчиков.

- День интернета в России
30 сентября 1998 года состоялось первое торжество с участием 200 человек.

Какой церковный православный праздник отмечают 30 сентября

- День Веры, Надежды и Любови
День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. На Руси в этот день женщины громко плакали, избавляя себя и семью от горестей, печали и бед. По окончании плача молодые юноши и девушки устраивали «деревенские святцы», где высматривали себе милых сердцу вторых половинок.









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