Какой праздник 30 сентября 2022. Какой церковный православный праздник в России

В этот день в России отмечают следующие праздники, в том числе церковные.



Какой праздник отмечают 30 сентября



- Международный день переводчика

Учрежден Международной федерацией переводчиков в 1991 году и приурочен ко дню смерти в 419 или 420 году Святого Иеронима – покровителя переводчиков.



- День интернета в России

30 сентября 1998 года состоялось первое торжество с участием 200 человек.



Какой церковный православный праздник отмечают 30 сентября



- День Веры, Надежды и Любови

День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. На Руси в этот день женщины громко плакали, избавляя себя и семью от горестей, печали и бед. По окончании плача молодые юноши и девушки устраивали «деревенские святцы», где высматривали себе милых сердцу вторых половинок.