На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 30 сентября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 30 сентября
Как правило, в этот день всегда дождливая и холодная погода.
Если полетят журавли в этот день, то на Покров будет мороз, если нет, то наступит позднее.
Белка линяет снизу вверх – на прочную зиму.
Кошка умывается – дождя не будет.
Трубы холодного водоснабжения в городской квартире покрылись конденсатом – к плохой погоде.
Женщин было принято угощать сладкой выпечкой и пирогами – на счастье и мир в семье.
Если женщина в этот день как следует поплачет – весь год не придется слезы лить.
В бане вчетвером париться – к ссоре между членами семьи.
30 сентября – наиболее удачный день для лечения женских болезней и снятия любой порчи.
Операции, сделанные в этот день, проходят особенно успешно, восстановление после них занимает меньше времени.