На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 30 сентября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 30 сентября



Как правило, в этот день всегда дождливая и холодная погода.



Если полетят журавли в этот день, то на Покров будет мороз, если нет, то наступит позднее.



Белка линяет снизу вверх – на прочную зиму.



Кошка умывается – дождя не будет.



Трубы холодного водоснабжения в городской квартире покрылись конденсатом – к плохой погоде.



Женщин было принято угощать сладкой выпечкой и пирогами – на счастье и мир в семье.



Если женщина в этот день как следует поплачет – весь год не придется слезы лить.



В бане вчетвером париться – к ссоре между членами семьи.



30 сентября – наиболее удачный день для лечения женских болезней и снятия любой порчи.



Операции, сделанные в этот день, проходят особенно успешно, восстановление после них занимает меньше времени.