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Народные приметы на 30 сентября 2022 года


На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 30 сентября. Что нельзя делать в этот день.

Народные приметы 30 сентября

Как правило, в этот день всегда дождливая и холодная погода.

Если полетят журавли в этот день, то на Покров будет мороз, если нет, то наступит позднее.

Белка линяет снизу вверх – на прочную зиму.

Кошка умывается – дождя не будет.

Трубы холодного водоснабжения в городской квартире покрылись конденсатом – к плохой погоде.

Женщин было принято угощать сладкой выпечкой и пирогами – на счастье и мир в семье.

Если женщина в этот день как следует поплачет – весь год не придется слезы лить.

В бане вчетвером париться – к ссоре между членами семьи.

30 сентября – наиболее удачный день для лечения женских болезней и снятия любой порчи.

Операции, сделанные в этот день, проходят особенно успешно, восстановление после них занимает меньше времени.









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