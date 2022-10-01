Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие



Прогноз погоды в Москве 1 октября 2022


Прогноз погоды в Москве на 1 октября 2022 года. Температура воздуха утром, днем, вечером и ночью, сила ветра, влажность воздуха, атмосферное давление.

Погода в Москве на 01.10.2022

Утро +13 (пасмурно, дождь), ветер 2,3 м/с, влажность 97%, давление 749 мм.рт.ст.

День +16 (пасмурно, дождь), ветер 2,5 м/с, влажность 87%, давление 748 мм.рт.ст.

Вечер +15 (пасмурно, дождь), ветер 2,4 м/с, влажность 94%, давление 746 мм.рт.ст.

Ночь +14 (пасмурно, дождь), ветер 4,2 м/с, влажность 93%, давление 745 мм.рт.ст.









  • Прогноз погоды в Москве 30 сентября 2022
  • Какая погода в Москве 29 сентября 2022 года
  • Какая погода в Москве 28 сентября 2022 года
  • Какая погода в Москве 27 сентября 2022 года
  • Прогноз погоды в Москве на сегодня и завтра
    •




    Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 30 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр.

    Расписание Кубка России по футболу 2022/2023, 28-29 сентября

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.

    Расписание матчей ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Турнирная таблица. Когда начинается чемпионат мира

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Турнирная таблица, расписание матчей 9-го тура АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

    Все покеры в КХЛ. Хоккеисты, забивавшие 4 шайбы в одной игре

    Алексей Морозов

    За всю историю Континентальной хоккейной лиги 22-м хоккеистам удавалось забить четыре шайбы в одном матче.











    Коронавирус - статистика COVID-19 на 30 сентября 2022
    Точная погода в Санкт-Петербурге на неделю и 10 дней
    Самая точная погода в Москве на неделю и 10 дней
    Прогноз погоды в Санкт-Петербурге 1 октября 2022
    Прогноз погоды в Москве 1 октября 2022
    Прогноз погоды в Москве на сегодня и завтра
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули РФ на 30 сентября 2022
    30 сентября знак зодиака Весы, характеристика мужчин и женщин
    Какие области Украины войдут в состав России, карта территорий ДНР и ЛНР, Херсона и Запорожья
    Разговоры о важном 3 октября 2022 - День учителя, 1-11 класс
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru