Прогноз погоды в Москве 1 октября 2022

Прогноз погоды в Москве на 1 октября 2022 года. Температура воздуха утром, днем, вечером и ночью, сила ветра, влажность воздуха, атмосферное давление.



Погода в Москве на 01.10.2022



Утро +13 (пасмурно, дождь), ветер 2,3 м/с, влажность 97%, давление 749 мм.рт.ст.



День +16 (пасмурно, дождь), ветер 2,5 м/с, влажность 87%, давление 748 мм.рт.ст.



Вечер +15 (пасмурно, дождь), ветер 2,4 м/с, влажность 94%, давление 746 мм.рт.ст.



Ночь +14 (пасмурно, дождь), ветер 4,2 м/с, влажность 93%, давление 745 мм.рт.ст.