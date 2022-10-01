1 октября 2022 - праздники в России. Какой церковный праздник

В России и мире в этот день отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 1 октября



- День Сухопутных войск

Учрежден Указом Президента РФ в 2006 году и приурочен к изданию Иваном Грозным Приговора «Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей» 1 октября 1550 года.



- Международный день пожилых людей

Учрежден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1990 году. В России его стали отмечать в 1992 году, после принятия Постановления Президиума Верховного Совета РФ «О проблемах пожилых людей».



- Международный день музыки

Учрежден на Генеральной ассамблее Международного музыкального совета в 1973 году. Одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки стал композитор Дмитрий Шостакович.



- Всемирный день вегетарианства

В течение месяца устраиваются различные мероприятия данной направленности, которые заканчиваются Международным днем вегана (1 ноября).



- Всероссийский день ходьбы

С 2016 года День ходьбы проводится в рамках международного движения «Спорт для всех», в конце сентября – начале октября.



Какой церковный православный праздник отмечают 1 октября



- Арина Шиповница

День памяти мученицы Ариадны Промисской и Ирины Египетской. По поверью, собранные именно на Арину Шиповницу ягоды шиповника обладают чудесным свойством двойной силы излечивать от разных хворей. Их также применяют в кулинарии. Видя в небе журавлиный клин, знающие люди обязательно желают им доброй дороги и скорого возвращения. В народе эта птица символизирует приход тепла и считается посланником божьим.



- Преподобной Евфросинии Суздальской

День памяти Суздальской княжны Евфросинии. Прославление преподобной было совершено в 1698 году.



- Праздник иконы Божией Матери «Целительница»

Икона «Целительница» относится к числу самых древних ликов Пресвятой Богородицы. Считается, что данная икона явилась к людям во времена правления просветительницы Грузии святой Нины в IV веке от Рождества Христова. Согласно истории «Целительницы», она спасла жизнь многим людям. Икона помогает в исцелении физических и душевных недугов, в избавлении от сомнения в своей вере, в рождении детей.



- Праздник иконы Божией Матери Молченская

При Русской православной церкви существует две иконы Пресвятой Богородицы, которые имеют одно и то же название - Молченская. Обе находятся в монастырях, располагающихся в Конотопской епархии, на Украине. Икона помогает избавиться от мучений, излечиться от болезни и избежать душевную печаль.



















Какой праздник 1 сентября 2022 года. Какой церковный православный праздник ... Какой праздник 26 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник ... Какой праздник 10 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник ... Какой праздник 5 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник в ... Какой праздник 9 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник



