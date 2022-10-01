1 октября 2022 - праздники в России. Какой церковный праздник

В России и мире в этот день отмечают следующие праздники.
Какой праздник отмечают 1 октября
- День Сухопутных войск
Учрежден Указом Президента РФ в 2006 году и приурочен к изданию Иваном Грозным Приговора «Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей» 1 октября 1550 года.
- Международный день пожилых людей
Учрежден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1990 году. В России его стали отмечать в 1992 году, после принятия Постановления Президиума Верховного Совета РФ «О проблемах пожилых людей».
- Международный день музыки
Учрежден на Генеральной ассамблее Международного музыкального совета в 1973 году. Одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки стал композитор Дмитрий Шостакович.
- Всемирный день вегетарианства
В течение месяца устраиваются различные мероприятия данной направленности, которые заканчиваются Международным днем вегана (1 ноября).
- Всероссийский день ходьбы
С 2016 года День ходьбы проводится в рамках международного движения «Спорт для всех», в конце сентября – начале октября.
Какой церковный православный праздник отмечают 1 октября
- Арина Шиповница
День памяти мученицы Ариадны Промисской и Ирины Египетской. По поверью, собранные именно на Арину Шиповницу ягоды шиповника обладают чудесным свойством двойной силы излечивать от разных хворей. Их также применяют в кулинарии. Видя в небе журавлиный клин, знающие люди обязательно желают им доброй дороги и скорого возвращения. В народе эта птица символизирует приход тепла и считается посланником божьим.
- Преподобной Евфросинии Суздальской
День памяти Суздальской княжны Евфросинии. Прославление преподобной было совершено в 1698 году.
- Праздник иконы Божией Матери «Целительница»
Икона «Целительница» относится к числу самых древних ликов Пресвятой Богородицы. Считается, что данная икона явилась к людям во времена правления просветительницы Грузии святой Нины в IV веке от Рождества Христова. Согласно истории «Целительницы», она спасла жизнь многим людям. Икона помогает в исцелении физических и душевных недугов, в избавлении от сомнения в своей вере, в рождении детей.
- Праздник иконы Божией Матери Молченская
При Русской православной церкви существует две иконы Пресвятой Богородицы, которые имеют одно и то же название - Молченская. Обе находятся в монастырях, располагающихся в Конотопской епархии, на Украине. Икона помогает избавиться от мучений, излечиться от болезни и избежать душевную печаль.