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Народные приметы на 1 октября 2022 года


На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 1 октября. Что нельзя делать в этот день.

Народные приметы 1 октября 2022

Чем суше и теплее начало октября, тем позднее наступит зима.

Если бурьяны выросли очень высокие – будет много снега.

Отлет журавлей сулит мороз на Покров.

Если гуси или журавли не торопятся покидать родные места, то стужа еще долго не наступит, а зима будет короткой и мягкой.

Какая погода в этот день, такая же будет 1 апреля следующего года.

Если к этому сроку береза не потеряла своих листьев – значит, снег ляжет довольно поздно.

Восточный ветер, как правило, дождя не приносит.

Этот день называют Арина–шиповница: начинают собирать плоды шиповника и сушить.

Этот день также знаменовал конец сбора белых грибов.









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