На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 1 октября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 1 октября 2022



Чем суше и теплее начало октября, тем позднее наступит зима.



Если бурьяны выросли очень высокие – будет много снега.



Отлет журавлей сулит мороз на Покров.



Если гуси или журавли не торопятся покидать родные места, то стужа еще долго не наступит, а зима будет короткой и мягкой.



Какая погода в этот день, такая же будет 1 апреля следующего года.



Если к этому сроку береза не потеряла своих листьев – значит, снег ляжет довольно поздно.



Восточный ветер, как правило, дождя не приносит.



Этот день называют Арина–шиповница: начинают собирать плоды шиповника и сушить.



Этот день также знаменовал конец сбора белых грибов.