Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





Разговоры о важном 3 октября 2022 - День учителя, темы классных часов для 1-11 класса


Разговоры о важном - День учителя

С этого учебного года во всех школах и колледжах России каждый понедельник начинается с занятия «Разговоры о важном».

Темы классных часов «Разговоры о важном» в 2022 году


Сентябрь

5 сентября - День знаний

12 сентября - Наша страна – Россия

19 сентября - 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского

26 сентября 2022 - День пожилых людей

Октябрь

3 октября - День учителя

Материалы для классного часа «Разговоры о важном - День учителя» (сценарии, видеоролики, интерактивные задания, плакаты и инструкции) по классам (1-2, 3-4, 5, 6, 7, 8-9, 10-11, СПО) на официальном сайте: razgovor.edsoo.ru.

10 октября - День отца

17 октября - День музыки

24 октября - Традиционные семейные ценности

31 октября - День народного единства

Ноябрь

14 ноября - Мы разные, мы вместе

21 ноября - День матери

28 ноября - Символы России









  • Народные приметы на 1 октября 2022 года
  • 1 октября 2022 - праздники в России. Какой церковный праздник
  • Народные приметы на 24 сентября 2022 года
  • Сколько дней отдыхаем в 2023 году. Выходные и праздники в 2023 году в Росси ...
  • Сколько дней отдыхаем в ноябре. Выходные и праздники в 2022 году в России
    •




    Советы и главные правила здорового питания для спортсменов

    Правила здорового питания для спортсменов

    Правильное питание спортсмена одно из важных условий повышения его физической подготовки и спортивного мастерства. Правильное питание помогает предотвратить преждевременно наступающее утомление.

    Как спорт влияет на психику фанатов

    Как спорт влияет на психику фанатов

    Что такое фанатизм? Почему болельщики бывают агрессивными? Вредно ли это для нашего психологического здоровья? Рассмотрим особенности психологии спортивных болельщиков.

    Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 30 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр.

    Расписание Кубка России по футболу 2022/2023, 28-29 сентября

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.

    Расписание матчей ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Турнирная таблица. Когда начинается чемпионат мира

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.











    Курс евро ЦБ РФ на 1 октября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 1 октября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Разговоры о важном 3 октября 2022 - День учителя, темы классных часов для 1-11 класса
    Народные приметы на 1 октября 2022 года
    1 октября 2022 - праздники в России. Какой церковный праздник
    Коронавирус - статистика COVID-19 на 30 сентября 2022
    Точная погода в Санкт-Петербурге на неделю и 10 дней
    Самая точная погода в Москве на неделю и 10 дней
    Прогноз погоды в Санкт-Петербурге 1 октября 2022
    Прогноз погоды в Москве 1 октября 2022
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru