Гороскоп Весы на 2 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня

Гороскоп на 2 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на сегодня 02.10.2022



Весы



Сегодня на первом плане у Весов могут оказаться дела домашние: потребности семьи, жилищные хлопоты, нужды родителей. Также многие представители знака будут склонны принимать близко к сердцу свои старые профессиональные проблемы. День сулит бытовой или эмоциональный дискомфорт, может вынудить соблюдать диету или ограничить личные траты. Возможно, придется уступить традициям или авторитетам (Rambler/гороскопы).