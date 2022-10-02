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Гороскоп Скорпион на 2 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня


Гороскоп на 2 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.

Самый точный гороскоп на сегодня 02.10.2022

Скорпион

Сегодня Скорпионам помогут обстоятельства, но всецело полагаться на них не стоит: всюду найдутся «подводные камни», усложняющие им задачу вести себя безупречно. Возможно, это тайные договоренности или неявные нормы этикета, которые им приходится соблюдать, чтобы не подпортить свою репутацию. Не помешает удвоить осмотрительность там, где действуют чужие законы: вдали от дома, в поездке, в гостях (Rambler/гороскопы).









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