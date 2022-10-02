Гороскоп Козерог на 2 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня

Гороскоп на 2 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на сегодня 02.10.2022



Козерог



Сегодня для Козерогов могут оказаться на первом плане вопросы личной карьеры, баланса партнерских интересов или отношений с авторитетной персоной - например, с начальником, клиентом, родителем, супругом, покупателем или продавцом ценного актива, личным врачом или юристом. Важно знать свои права и соблюдать свою меру. Нежелательны переедание и перерасход средств. Имеют значение этикет и дресс-код (Rambler/гороскопы).