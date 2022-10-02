Гороскоп Стрелец на 2 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня

Гороскоп на 2 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Стрелец.



Самый точный гороскоп на сегодня 02.10.2022



Стрелец



В этот день звезды призывают Стрельцов к разумной экономии и общему осмотрительному распоряжению ресурсами, но соблюдать это правило им может быть трудно. Не исключены дополнительные расходы, попытки оформить крупную сделку, купить или продать ценную вещь или актив. На повестке дня может оказаться важный вопрос, связанный с уплатой налога, возмещением убытка, получением наследства или выигрыша (Rambler/гороскопы).