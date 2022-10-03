Гороскоп Весы на 3 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня

Гороскоп на 3 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на сегодня 03.10.2022



Весы



В атмосфере этих суток большинству Весов будет не слишком комфортно. На многих Весов будут угнетающе действовать домашние или профессиональные обстоятельства. Возможно приватное совещание на старую неприятную тему - например, жилищную или семейную. В зависимости от ситуации и личного темперамента реакцией на неблагоприятные внешние условия может стать уныние, раздражительность или недомогание (Rambler/гороскопы).