Какой праздник 2 октября 2022, церковный и православный праздник в России

В России и мире в этот день отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 2 октября 2022 года



- Международный день социального педагога

Учрежден на XVII Международной конференции социальных педагогов в Копенгагене в мае 2009 года.



- Международный день ненасилия

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2007 году и приурочен ко дню рождения 2 октября 1869 года Махатма Ганди – приверженца принципа ненасилия.



- День среднего профессионального образования в России

Учрежден Указом Президента РФ в 2022 году и приурочен к выходу 2 октября 1940 года Указа Советского Правительства о создания системы трудовых резервов страны.



Какой церковный православный праздник отмечают 2 октября



- Трофим и Зосима

День памяти мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта; мученика Зосимы пустынника. Зосима в народе чтится как заступник пчелиного роя. В этот день проходит подготовка ульев и омшаника к зимнему периоду и сбор меда.