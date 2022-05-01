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Праздники 2 октября 2022. Какой церковный православный праздник в России


В России и мире в этот день отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 2 октября 2022 года

- Международный день социального педагога
Учрежден на XVII Международной конференции социальных педагогов в Копенгагене в мае 2009 года.

- Международный день ненасилия
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2007 году и приурочен ко дню рождения 2 октября 1869 года Махатма Ганди – приверженца принципа ненасилия.

- День среднего профессионального образования в России
Учрежден Указом Президента РФ в 2022 году и приурочен к выходу 2 октября 1940 года Указа Советского Правительства о создания системы трудовых резервов страны.

Какой церковный православный праздник отмечают 2 октября

- Трофим и Зосима
День памяти мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта; мученика Зосимы пустынника. Зосима в народе чтится как заступник пчелиного роя. В этот день проходит подготовка ульев и омшаника к зимнему периоду и сбор меда.









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