Праздники 2 октября 2022. Какой церковный православный праздник в России

В России и мире в этот день отмечают следующие праздники.
Какой праздник отмечают 2 октября 2022 года
- Международный день социального педагога
Учрежден на XVII Международной конференции социальных педагогов в Копенгагене в мае 2009 года.
- Международный день ненасилия
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2007 году и приурочен ко дню рождения 2 октября 1869 года Махатма Ганди – приверженца принципа ненасилия.
- День среднего профессионального образования в России
Учрежден Указом Президента РФ в 2022 году и приурочен к выходу 2 октября 1940 года Указа Советского Правительства о создания системы трудовых резервов страны.
Какой церковный православный праздник отмечают 2 октября
- Трофим и Зосима
День памяти мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта; мученика Зосимы пустынника. Зосима в народе чтится как заступник пчелиного роя. В этот день проходит подготовка ульев и омшаника к зимнему периоду и сбор меда.