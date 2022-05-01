Народные приметы на 2 октября 2022 года

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 2 октября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 2 октября



Высокий бурьян – к обилию зимой снега.



Осенний утренний иней – к сухой и ясной погоде.



Лебедь поздно летит с севера на юг – осень будет продолжительной и теплой.



Горностай побелел рано – к скорому снегу и зиме.



Куницы меняют летний мех на зимний раньше обычного – к скорой зиме.



Пчелы осенью плотнее леток залепляют – на холодную зиму.



Гуще сыплет лист – велит улья с пасеки убирать.



Утром надо было обязательно съесть чайную ложку меда и запить ее теплой водой – это лекарство от всех болезней.



Вечером пекли оладьи, которые ели, макая в свежий мед.