Народные приметы на 2 октября 2022

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 2 октября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 2 октября
Высокий бурьян – к обилию зимой снега.
Осенний утренний иней – к сухой и ясной погоде.
Лебедь поздно летит с севера на юг – осень будет продолжительной и теплой.
Горностай побелел рано – к скорому снегу и зиме.
Куницы меняют летний мех на зимний раньше обычного – к скорой зиме.
Пчелы осенью плотнее леток залепляют – на холодную зиму.
Гуще сыплет лист – велит улья с пасеки убирать.
Утром надо было обязательно съесть чайную ложку меда и запить ее теплой водой – это лекарство от всех болезней.
Вечером пекли оладьи, которые ели, макая в свежий мед.