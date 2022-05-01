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Фигуристка Александра Трусова снова ушла от Тутберидзе


Обладательница серебряной медали Олимпиады-2022 в Пекине Александра Трусова вновь сменила тренера. Фигуристка перешла от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Саша будет тренироваться в группе Соколовской», - цитирует неназванного источника ТАСС. О причинах перехода фигуристки не сообщается.

Трусова работала с Этери Тутберидзе юниорскую и значительную часть взрослой карьеры. В мае 2020 года Фигуристка перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но продержалась там всего год. После чего вернулась к Этери Тутберидзе.









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