Погода в Санкт-Петербурге на сегодня и завтра 2 и 3 октября, на неделю и 10 дней

Точный прогноз погоды в Санкт-Петербурге на сегодня, завтра, неделю и 10 дней - температура воздуха и осадки.



Погода в Санкт-Петербурге на сегодня 2 октября 2022



Утром +10 (пасмурно)



Днем +12 (пасмурно)



Вечером +9 (пасмурно)



Ночью +7 (пасмурно)



Погода в Санкт-Петербурге на завтра 3 октября 2022



Утром +7 (пасмурно)



Днем +8 (пасмурно, дождь)



Вечером +8 (пасмурно, дождь)



Ночью +8 (пасмурно, дождь)



Погода в Санкт-Петербурге на неделю и 10 дней



2 октября +6 +12



3 октября +8 +8



4 октября +8 +12



5 октября +10 +11



6 октября +10 +14



7 октября +10 +12



8 октября +9 +13



9 октября +9 +13



10 октября +7 +12



11 октября +5 +9