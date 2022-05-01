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Погода в Санкт-Петербурге на сегодня и завтра 2 и 3 октября, на неделю и 10 дней


Точный прогноз погоды в Санкт-Петербурге на сегодня, завтра, неделю и 10 дней - температура воздуха и осадки.

Погода в Санкт-Петербурге на сегодня 2 октября 2022

Утром +10 (пасмурно)

Днем +12 (пасмурно)

Вечером +9 (пасмурно)

Ночью +7 (пасмурно)

Погода в Санкт-Петербурге на завтра 3 октября 2022

Утром +7 (пасмурно)

Днем +8 (пасмурно, дождь)

Вечером +8 (пасмурно, дождь)

Ночью +8 (пасмурно, дождь)

Погода в Санкт-Петербурге на неделю и 10 дней

2 октября +6 +12

3 октября +8 +8

4 октября +8 +12

5 октября +10 +11

6 октября +10 +14

7 октября +10 +12

8 октября +9 +13

9 октября +9 +13

10 октября +7 +12

11 октября +5 +9









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