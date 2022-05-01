Погода в Санкт-Петербурге на сегодня, завтра, неделю и 10 дней

Точный прогноз погоды в Санкт-Петербурге на сегодня, завтра, неделю и 10 дней - температура воздуха и осадки.
Погода в Санкт-Петербурге на сегодня 2 октября 2022
Утром +10 (пасмурно)
Днем +12 (пасмурно)
Вечером +9 (пасмурно)
Ночью +7 (пасмурно)
Погода в Санкт-Петербурге на завтра 3 октября 2022
Утром +7 (пасмурно)
Днем +8 (пасмурно, дождь)
Вечером +8 (пасмурно, дождь)
Ночью +8 (пасмурно, дождь)
Погода в Санкт-Петербурге на неделю и 10 дней
2 октября +6 +12
3 октября +8 +8
4 октября +8 +12
5 октября +10 +11
6 октября +10 +14
7 октября +10 +12
8 октября +9 +13
9 октября +9 +13
10 октября +7 +12
11 октября +5 +9