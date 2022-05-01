Точный прогноз погоды в Санкт-Петербурге на ближайшие 14 дней - температура воздуха и осадки.
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 14 дней
03.10 +6 +8 (небольшой дождь)
04.10 +6 +10 (небольшой дождь)
05.10 +9 +10 (небольшой дождь)
06.10 +11 +13 (небольшой дождь)
07.10 +12 +14 (небольшой дождь)
08.10 +11 +13 (небольшой дождь)
09.10 +7 +11 (небольшой дождь)
10.10 +6 +10 (небольшой дождь)
11.10 +7 +10 (небольшой дождь)
12.10 +7 +10 (небольшой дождь)
13.10 +4 +6 (дождь)
14.10 +4 +6 (пасмурно)
15.10 +4 +7 (пасмурно)
16.10 +4 +7 (дождь)