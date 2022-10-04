Гороскоп Весы на 4 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня

Гороскоп на 4 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на сегодня 04.10.2022



Весы



Сегодня Весам нужен источник приятных эмоций утром, так как это самый неудачный для них момент. Стоит убрать в это время все раздражители. Если вы попали в тупик, просто наберитесь терпения: во второй половине дня обстановка заметно улучшится, самочувствие нормализуется, а настроение стабилизируется. Вступит в силу ваше обаяние. Именно на этот период лучше перенести все дела, включая совместные (Rambler/гороскопы).