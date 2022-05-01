Народные приметы на 3 октября 2022

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 3 октября 2022 года. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 3 октября



Если шишки на ели выросли низко – жди ранних морозов, высоко – к холодам в конце зимы.



Если стоит туман и летают длинные паутинки – осень будет долгой, а снег ляжет не скоро.



Если на Евстафия ветер с юга – к хорошему урожаю озимого хлеба.



Утром небо белесоватое, мутное, кажется низким – к ненастью.



Если стоит теплая и ясная погода – осень будет длительной и хорошей.